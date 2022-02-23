У РФ відберуть право на проведення фіналу ЛЧ - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія відбере право на проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Борис Джонсон сказав, що "Росія не має шансів проводити футбольні турніри".

"Я вважаю немислимим, щоб великі міжнародні футбольні турніри могли проходити в Росії після вторгнення до суверенної країни" , - заявив прем'єр-міністр Великобританії.

Це свідчить, що політик, ймовірно, підтримає позбавлення агресора права на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести до Лондона на стадіон "Уемблі".