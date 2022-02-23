Хвилинний сніданок - потрібен лаваш, яйця та трохи твердого сиру

Лаваш ріжеться на прямокутники і вирушає на сковороду. Потім на нього потрібно розподілити яйце, трохи тертого сиру та обсмажити, повідомляє Сьогодні.

Обсмажений на олії або вершковому маслі лаваш та ще й з начинкою – це завжди має апетитний вигляд. Можна зробити великий коржик або практично пиріг, а можна щось на зразок пиріжків.

Яйця та сир виступають у ролі начинки, обов'язково варто додати до неї трохи свіжої зелені.

Рецепт взяли у каналу Альона Митрофанова.

Хвилинний сніданок з лаваша, яєць та сиру

Хвилинний сніданок з лаваша, яєць та сиру / Фото: Алена Митрофанова

Інгредієнти на чотири порції:

4 яйця;

80-100 г сиру;

сіль, перець;

тонкий лаваш (4 прямокутники 25х15 см).

Як приготувати:

Лаваш нарізати ножицями на прямокутники. Викласти в сковороду з олією. Зверху розбити яйце. Виделкою розподілити білок по всій поверхні. Посолити, поперчити. Натерти трохи твердого сиру. Загорнути з обох боків і обсмажити впродовж кількох хвилин.

Як сформувати цей хвилинний сніданок на сковороді, дивіться у відео.