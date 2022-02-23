Кулеба виключив від'їзд Зеленського з України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський не має наміру залишати Україну на тлі загострення російської агресії, повідомляє Новое время.

"Президент завжди буде із народом України. Президент України переконаний, що якщо ми збережемо єдність, то, зрештою, переможемо" , — сказав Кулеба в інтерв'ю Fox News.

21 лютого телеканал ABC з посиланням на джерело повідомляв, що Сполучені Штати закликають Зеленського вирушити з Києва до Львова задля його безпеки.