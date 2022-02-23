УЗ через обстріли на Донбасі змінила маршрут одного з поїздів
Укрзалізниця через обстріли на Донбасі вимушена змінити розклад руху одного з поїздів, повідомляє пресслужба УЗ.
Йдеться про поїзд № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка.
Так, з 22 лютого поїзд не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар.
Зі станції Новий Айдар поїзд відправлятиметься о 9:17 та прибуватиме до Лантратівки о 12:47.
З Лантратівки поїзд відправлятиметься о 13:12 та прибуватиме на кінцеву станцію Новий Айдар о 16:42.