УЗ через обстріли на Донбасі змінила маршрут одного з поїздів

Укрзалізниця через обстріли на Донбасі вимушена змінити розклад руху одного з поїздів, повідомляє пресслужба﻿ УЗ.

Йдеться про поїзд № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка.

Так, з 22 лютого поїзд не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар.

Зі станції Новий Айдар поїзд відправлятиметься о 9:17 та прибуватиме до Лантратівки о 12:47.

З Лантратівки поїзд відправлятиметься о 13:12 та прибуватиме на кінцеву станцію Новий Айдар о 16:42.