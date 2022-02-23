Що очікується на валютному ринку у середу

На міжбанківському валютному ринку триває падіння гривні до іноземних валют. Вчора було встановлено новий багаторічний максимум безготівкового долара – 29,11 гривні на купівлі. Все це відбувається на тлі безперервних інтервенцій Національного банку.

Ринок намагається знайти в новинах, які безперестанно надходять, хоч найменшу ознаку позитиву, але поки що її немає. Вчорашній аукціон із продажу ОВДП, проведений Міністерством фінансів, хоч і не став повним розчаруванням (було розміщено цінних паперів на 3,5 млрд гривень), але показав падіння інтересу до всіх паперів, крім найкоротших – тримісячних. Інвестори не вірять в Україну та продовжать виводити капітали, що ще більше посилює тиск на гривню.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 29,00/29,15 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у вівторок продовжив зростання; при цьому курс дуже динамічно змінювався протягом дня. Вранці київські опти почали продавати готівкового «американця» по 29,30-29,35 гривні, а на віконцях роздрібних обмінок з'явився цінник 29,50. Ближче до обіду, синхронно із міжбанком, ситуація поступово почала нормалізуватися, і цінник опустили до 29,00-29,05 гривень. Але вже після обіду долар знову почав дорожчати, і до 17:00 дешевше за 29,20 гривень купити велику суму у столиці стало проблематично. Сьогодні вранці продажі розпочнуться на рівні 29,20-29,25 гривень. Далі ринок уважно спостерігатиме за новинами. І якщо нового негативу не з'явиться, а Національний банк продовжить рішучі інтервенції з продажу валюти, є шанс, що на поточних рівнях зростання зупиниться, а ближче до обіду і в другій половині дня долар почне дешевшати.

Євро на ринку FOREX у вівторок зробив чергову спробу зростання і з 1,1287 піднявся до 1,1365 долара, але не зміг утриматись і відкотився нижче. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 1,1318-1,1337 долара. Готівковий євро у вівторок вранці продавали по 33,15-33,20 гривень; до обіду, синхронно з готівковим доларом, він подешевшав до 32,95-33,00 гривень, а надвечір знову повернувся до ранкових цифр. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 33,20-33,25 гривень. Далі все залежатиме від новин: найменший позитив зіграє на зміцнення гривні, і тоді євро разом із доларом подешевшають. Якщо ж позитиву не буде, ціни знову підуть вгору.

Російський рубль у вівторок спочатку обвалився до 81 руб/$, а надвечір зміцнився до 78,60 руб/$, оскільки санкції, введені проти Росії Європою та США, виявилися надто м'якими. Вранці середи він торгується в діапазоні 78,60-78,85 руб/$, демонструючи відносну стабільність. В Україні готівковий рубль учора вдень подешевшав: у столиці вранці його продавали по 3,67-3,70 гривні, до обіду ціна опустилася до 3,65-3,67 гривні. Увечері ціна піднялася до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною очікується продаж рубля і сьогодні.