Місія МВФ розпочинає роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні розпочинає обговорення з владою України другого перегляду програми stand-by, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі" , - зазначив він.

Як повідомлялося, 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько $5 млрд, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі $2,1 млрд. За планом другий транш мав становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює $700 млн.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

24 листопада 2021 року Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі майже $700 млн.