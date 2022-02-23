Місячний посівний календар на березень: що і коли садити в цьому місяці

Березень - перший місяць у році, придатний для повноцінних садових і городніх робіт. У цей місяць починається посів ранніх овочів і квітів, а також проводиться посадка дерев. Березень 2022 року за прогнозами синоптиків буде теплим і безморозним, а значить і посівні роботи можна почати раніше, повідомляє УНІАН.

На зростання і урожай рослин впливає не тільки погода і правильний догляд, але і фази місяця. Деякі дні місячного календаря вважаються неродючими і небезпечними для врожаю, а в інші відбувається бурхливий ріст рослин.

Що можна садити в березні

Баклажан висаджують в індивідуальні горщики в березні, а в ґрунт пересаджують в червні.

Капуста можна посіяти в ґрунт в березні, якщо температура повітря вдень становить +12 градусів і вище. Можливо також вирощування на підвіконні з пересадкою в травні.

Розсаду цибулі проводять у першій половині березня. Контейнер з цибулинами ставлять в теплому і світлому місці. Пересадка на ділянку проводиться в травні.

проводять у першій половині березня. Контейнер з цибулинами ставлять в теплому і світлому місці. Пересадка на ділянку проводиться в травні. Болгарський перець можна висаджувати в окремі стаканчики з середини березня. А в кінці весни перці висаджують в ґрунт.

Моркву садять у відкритий ґрунт в кінці березня, якщо ночами немає заморозків.

Петрушку садять з самого початку березня, оскільки вона досить добре переносить морози. Але прямі промені сходи не люблять, тому їх краще прикрити чимось.

Саджати картоплю у город в березні ще рано, але в теплиці цю рослину вже можна вирощувати з кінця місяця.

Місячний посівний календар на березень по днях

1-3 березня - дні молодика. Роботи з рослинами не проводяться.

4-5 березня - неродючі дні. Посіви і посадки краще не проводити. Обробка рослин від хвороб і шкідників, проріджування сходів, розпушування ґрунту. Не рекомендуються рясні поливи.

6-8 березня - посадка розсади баклажанів, огірків, ранніх помідорів і перців, капусти, часнику. Можна починати пророщувати картоплю. Посадка багаторічних квітів.

9-10 березня - посів петрушки, кропу, ріпчастої цибулі та порею, гороху, квасолі. Боротьба з хворобами, прищипка, проріджування сходів. Посадка ампельних і в'юнких квітів. Не рекомендується підрізати та підгодовувати рослини.

11-13 березня - посів на розсаду томатів, ранньої капусти, кабачків, солодкого перцю. Вигонка цибулі на зелень. Висадка помідорів і картоплі в теплицю. Можна сіяти петунію, дзвіночки, лобелію.

14-16 березень - можна сіяти листовий салат і спеції в теплиці: фенхель, базилік, гірчицю. Розпушування ґрунту і внесення добрив. Не рекомендуються пересадки, прищипка, пасинкування і обрізка плодових дерев.

17-19 березня - дні повного місяця. Рослини вразливі та їх краще не чіпати. Можна рихлити та удобрювати ґрунт, білити кору дерев.

20-22 березня - посів редису і перцю в теплиці. Посадка розсади перцю, всіх видів капусти, пророщування картоплі. Посадка будь-яких квітів, особливо цибулинних. Поливи дуже помірні.

23-24 березня - посадка цибулі ріпчастої і порею, часнику, петрушки, помідорів. При теплій погоді можна висаджувати агрус і смородину. Боротьба з хворобами і комахами. Не рекомендується обприскувати, обрізати і прищипувати рослини.

25-26 березня - посадка коренеплодів і будь-яких видів цибулі. Викладка картоплі на пророщування. Посадка бульбоцибулинних і багаторічних квітів. Боротьба з хворобами та бур'янами. Не рекомендується працювати з корінням рослин.

27-28 березня - несприятливі дні для посіву і посадки будь-яких овочів. Відмінні дні для посадки сливи, вишні, абрикоса, груші та інших дерев. Можна рихлити і мульчувати ґрунт.

29-31 березня - посів гірчиці, редису, буряка, шпинату, огірків, моркви, селери, часнику, фіолетового лука. Не рекомендується поливати рослини та працювати з корінням.