Влада готова ліквідувати дані на серверах у Києві при вторгненні РФ

Влада України готується до сценарію знищення даних на серверах і перенесення конфіденційної інформації з Києва. Це буде зроблено в разі вторгнення РФ до столиці.﻿ Про це заявив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Віктор Жора в інтерв'ю Politico, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, навіть якщо Росія візьме під контроль урядові установи, то українська сторона "може переміщатися в нові місця, зберігати дані, видаляти дані й запобігати захопленню всіх цих даних" .

Уряд України почав централізацію своїх комп'ютерних систем у 2014 році, після окупації Росією Криму, розповів Жора. За його словами, цей захід ускладнив проникнення в комп'ютери, де зберігаються секретні документи, докладні дані про населення і надаються такі послуги, як, наприклад, пенсійні виплати.