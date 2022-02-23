Зеленський проведе зустріч із президентами Польщі та Литви

У Києві сьогодні проведуть зустріч президенти України Володимир Зеленський, Литви Гітанас Наусєда та Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляється﻿ на сайті ОП.

"23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом" , - зазначається в повідомленні. ﻿

Зустріч відбудеться в Маріїнському палаці.

Планується, що о 14:15 лідери країн зустрінуться із представниками ЗМІ.