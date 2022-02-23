Зеленський проведе зустріч із президентами Польщі та Литви

Зеленський проведе зустріч із президентами Польщі та Литви
Фото: president.gov.ua

У Києві сьогодні проведуть зустріч президенти України Володимир Зеленський, Литви Гітанас Наусєда та Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляється﻿ на сайті ОП.

"23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом", - зазначається в повідомленні.﻿

Зустріч відбудеться в Маріїнському палаці. 

Планується, що о 14:15 лідери країн зустрінуться із представниками ЗМІ.

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