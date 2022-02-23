Статки найбагатших росіян у 2022 році скоротилися на $32 млрд

Статки 23 найбагатших бізнесменів Росії скоротилися на $32 млрд на тлі ескалації конфлікту в Україні, повідомляє ТАСС.

Член ради директорів "Сібура" та "Новатека" Геннадій Тимченко, чий статок у 2022 році скоротився майже на третину, очолив список найбільш збіднілих російських мільярдерів, випливає з матеріалів агентства Bloomberg.

За даними "Індексу мільярдерів" (Bloomberg Billionaires Index), з початку року голова правління "Новатека" Леонід Міхельсон втратив $6,2 млрд, президент компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов - $3,5 млрд.

Загалом статки 23 найбагатших людей Росії скоротилися до $343 млрд проти $375 млрд наприкінці 2021 року.

Інформаційне агентство Bloomberg з березня 2012 року публікує Індекс мільярдерів, куди включені відомості про стан 500 найбагатших людей планети.