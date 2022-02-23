У Китаї чекають на прорив у робототехніці до 2025 року

Китай пообіцяв досягти до 2025 року прориву в основних роботизованих технологіях та пов'язаних із ними продуктах, повідомляє Українські Новини.

На той час країна прагнутиме стати глобальним центром інновацій у галузі робототехніки, досягаючи продуктивності та надійності ключових компонентів роботів, що відповідають міжнародним стандартам, йдеться у керівництві, спільно випущеному державними органами, такими як Міністерство промисловості та інформаційних технологій.

Очікується, що до 2025 року річний темп зростання операційного виторгу робототехнічної галузі в середньому перевищить 20%, а кількість роботів в обробній промисловості збільшиться вдвічі у порівнянні з поточним рівнем, йдеться в документі.

Роботи танцюють під час Всесвітньої виставки роботів у столиці Китаю Пекіні. Фото: Сіньхуа/Рен Чао.

Розраховуючи на загальний прогрес у розробці технологій та операційних систем для роботів, зазначається у заяві, КНР заохочуватиме промислові інновації та розширюватиме сценарії застосування машин для досягнення поставлених цілей.