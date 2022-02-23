США запровадили заборону на покупку на вторинному ринку держоблігацій РФ
США запровадили заборону купівлі на вторинному ринку держоблігацій РФ, випущених після 1 березня 2022 року, повідомляє Ведомости.
Про це йдеться у заяві Мінфіну США, яка опублікувала список санкцій після визнання Росією незалежності Донецької та Луганської народних республік.
"У рамках сьогоднішніх дій правління з контролю за іноземними активами (OFAC) також посилило обмеження на операції з суверенним боргом Росії, ще більше відрізавши Росію від джерел доходів для фінансування свого уряду або пріоритетів президента Путіна, включаючи його подальше вторгнення в Україну", - розповіли в американському Мінфіні.
Видана міністерством директива
"поширює існуючі заборонні заходи щодо суверенного боргу" на звернення на вторинному ринку облігацій, випущених після 1 березня 2022 р. Центробанком, Фондом національного добробуту або Міністерством фінансів Росії, йдеться у повідомленні.