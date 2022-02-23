Роналду та "Манчестер Юнайтед" відмовилися від Аерофлоту

"Манчестер Юнайтед", за який виступає Криштіану Роналду, змінив авіакомпанію після визнання Росією терористичних "ЛДНР", повідомляє Сьогодні.

На сьогоднішній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко" до Мадрида "Манчестер Юнайтед" не полетів російською авіакомпанією "Аерофлот".

Причина – визнання Росією так званих "ЛДНР" та відкрите вторгнення військ РФ на Донбас.

За даними джерела, англійський "Манчестер Юнайтед" регулярно літає на європейські матчі з "Аерофлотом" у рамках давнього комерційного партнерства, але після маневрів Путіна щодо України чартерний рейс манкуніанців бортом російської авіакомпанії було скасовано.

Фото: Flickr

Натомість команда Криштіану Роналду скористалася послугами британської авіакомпанії Titan Airways.