Дітей у школі навчатимуть безпечної їзди на велосипеді

Міністерство освіти і науки України повідомило про розробку першої інтегрованої програми навчання дітей 1-12 класів правилам безпеки руху на велосипеді. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОН﻿.

Навчальна програма є складовою національної кампанії "Велосипедом до школи" у межах проєкту "Впровадження освіти з безпеки руху на велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та покращенню безпеки дорожнього руху для дітей та молоді в Україні".

Зазначається, що в рамках програми до навчального процесу буде включено додатковий та факультативний час.

Також передбачено навчання 150 веломенторів з-поміж поліцейських, велоактивістів і вчителів. У 15 школах з 12 різних областей України, відібраних за результатами відкритого конкурсу, будуть встановлені сучасні криті велопарковки, заклади освіти отримають набори велоінструментів та навчальні велосипеди з шоломами. Окрім того, школи отримають методичну допомогу в облаштуванні навчального майданчика та у проведенні велофестивалю на базі школи.