Обсяги транзиту газу через Україну вдвічі нижчі від контрактних

Транзит газу з РФ через Україну в середу зростає, при цьому трубопровід залишається недозавантаженим: заявки на прокачування досі майже вдвічі нижчі від контрактних зобов’язань «Газпрому» перед Україною, повідомляє Oilpoint.

Про це свідчать дані «Оператора ГТС України».

За інформацією на сайті оператора, фактичний потік газу через газовимірювальні станції (ГВС) «Суджа» та «Сохранівка» з боку РФ 21 лютого становив 50,7 мільйона кубометрів проти 47,7 мільйона кубометрів днем ​​раніше. Заявки на транзит у цих точках 22 лютого говорили про можливе незначне зростання прокачування на 100 тисяч кубометрів — до 50,8 мільйона. Аналогічний показник на 23 лютого вищий — 61 мільйон кубометрів.

Російський транзит газу через Україну різко впав у січні, в середньому він був майже вдвічі нижчим, ніж передбачені контрактом 109 мільйонів кубометрів на добу. З кінця січня «Газпром» збільшив прокачування, але потім воно знову поступово знизилося, а потім взагалі скотилося до січневих позначок.

Газопровід Ямал-Європа залишається незатребуваним Газпромом і продовжує працювати в реверсному режимі — фізичний потік газу йде з боку Німеччини до Польщі, а не навпаки.

У Європі загалом закінчується опалювальний сезон, погода залишається м’якою.

Разом з тим, заповненість європейських ПСГ знаходиться на мінімальному рівні. На ранок 22 лютого вона становила 30,7%, що майже на 12 процентних пунктів нижче середнього показника на цю дату за минулі п’ять років. Зазвичай відбір газу із сховищ триває до кінця березня.