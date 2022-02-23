Lucid готується до першого у своїй історії відгуку електромобілів

Виробник електромобілів Lucid готується до першого у своїй історії відкликання автомобілів - компанія сповіщає власників седанів Air, що відкликання необхідне для заміни стійок передніх амортизаторів, на яких у процесі виготовлення були неправильно встановлені стопорні кільця. Lucid почала постачання Air у жовтні 2021 року, повідомляє 3Dnews.

У понеділок Lucid розіслала власникам електромобілів Air електронний лист, у якому повідомила, що у деяких машинах, випущених у 2022 році, існує дефект, пов'язаний із безпекою. Компанія повідомляє, що дефект може призвести до раптового зменшення дорожнього просвіту, вібрації авто та пошкодження передніх гальмівних магістралей, що, у свою чергу, може спричинити ДТП.

Зазначається, що поломка може статися без будь-яких причин, проте якщо несправність призведе до пошкодження електричних з'єднань амортизатора, з'явиться повідомлення «Помилка керування підвіскою». Якщо внаслідок несправності пошкоджено гальмівні магістралі, водій побачить повідомлення «Низький рівень гальмівної рідини».

У рамках відгуку, повідомлення про яке ще не з'явилося на сайті Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), Lucid огляне та при необхідності відремонтує стійки передніх амортизаторів. Повідомляється, що весь процес ремонту може тривати близько чотирьох годин. Ще годину знадобиться технічним фахівцям, щоб визначити, чи притаманна проблема конкретній машині. Lucid заявляє, що ремонт у рамках відкликання буде абсолютно безкоштовним і компанія подбає про надання іншого авто на час ремонту.

Це перший відгук Lucid за майже чотири місяці постачання електромобілів. Раніше цього місяця автовиробник почав розгортати оновлення для фірмової системи допомоги водієві DreamDrive.