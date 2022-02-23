Олімпійська чемпіонка Харлан висловилася на тему російської агресії
Багаторазова чемпіонка світу і Європи з фехтування Ольга Харлан відреагувала на визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності так званих "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки", а також "потенційне вторгнення Росії в Україну", повідомляє УНІАН.
Українська спортсменка на своїй сторінці в Instagram поділилася патріотичним постом.
"Україна - це мій дім, Україна - це моя батьківщина. Я хочу миру і світлого неба над главою моєї сім'ї і всього українського народу. Ми сильні і подолаємо все разом", - сказала Харлан.
Харлан супроводила послання хештегами: "Ні війні в Україні", "Моліться за Україну" і "Залишайтеся з Україною".
Короткий пост в соцмережі зібрав понад чотири тисячі лайків і багато коментарів підтримки.
Ольга Харлан: досягнення
- Харлан виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона ставала чемпіонкою в командній шаблі в 2008 році, а також вигравала срібло в команді в 2016-му. В індивідуальній першості Харлан двічі брала бронзу (в 2012 і 2016 роках).
- Харлан - шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи. Всього на її рахунку 34 медалі на чемпіонатах світу та Європи.
- Перед Олімпіадою в Токіо Харлан була першим номером світового рейтингу.
- У 2021 році Харлан провалилася на Олімпійських Іграх в Токіо - українка програла перший бій і достроково завершила боротьбу за медалі.