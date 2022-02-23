Олімпійська чемпіонка Харлан висловилася на тему російської агресії

Багаторазова чемпіонка світу і Європи з фехтування Ольга Харлан відреагувала на визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності так званих "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки", а також "потенційне вторгнення Росії в Україну", повідомляє УНІАН.

Українська спортсменка на своїй сторінці в Instagram поділилася патріотичним постом.

"Україна - це мій дім, Україна - це моя батьківщина. Я хочу миру і світлого неба над главою моєї сім'ї і всього українського народу. Ми сильні і подолаємо все разом", - сказала Харлан .

instagram.com/olgakharlan

Харлан супроводила послання хештегами: "Ні війні в Україні", "Моліться за Україну" і "Залишайтеся з Україною".

Короткий пост в соцмережі зібрав понад чотири тисячі лайків і багато коментарів підтримки.

Ольга Харлан: досягнення