Мобільні оператори США почали відключати мережі 3G

Через 20 років після появи зв'язку третього покоління (3G) у США, у країні починають офіційно згортати цей стандарт мобільного зв'язку. Компанія AT&T відключила ще вчора, а інші оператори мобільного зв'язку, як очікується, позбавляться застарілих мереж пізніше цього року, повідомляє 3Dnews.

Очікується, що зміни торкнуться багатьох сфер життєдіяльності - постраждають як власники старих телефонів, так і, наприклад, користувачі бездротових охоронних систем та інших комплексів. Для того, щоб прискорити перехід хоча б на 4G без відключення абонентів, AT&T безкоштовно надають на заміну телефони багатьом власникам 3G-апаратів і намагаються повідомити клієнтів усілякими доступними способами. Як повідомляють у компанії, повідомлення розсилалися різними каналами протягом двох років — більшість мала час, щоб безболісно перейти на нову технологію до 22 лютого 2022 року. Відключення 3G-мереж здійснюється в рамках більш широкого плану, що дозволяє використовувати частоти, що вивільнилися, для 4G і 5G. У поточному кварталі те саме мають намір зробити T-Mobile і Verizon.

Зміни стосуватимуться багатьох людей, зокрема користувачів електронних книг Amazon Kindle з підтримкою 3G, кнопкових телефонів та багатьох смартфонів на Android, а також iPhone 5 та старших. Крім того, перестануть функціонувати домашні бездротові сигналізації та всіляке медичне обладнання на кшталт детекторів падіння для людей похилого віку, а також деякі автомобільні системи екстреного повідомлення про ДТП.

Тим, хто вперто не бажає позбавлятися від 3G-пристроїв, доступні деякі варіанти обходу обмежень, що з'явилися. Наприклад, багато старих смартфонів, планшетів і букридерів можуть використовувати Wi-Fi замість 3G - навіть для розмов можна буде скористатися VoIP-сервісами. З іншими рішеннями доведеться складніше - експерти попереджають, що певні системи сигналізації доведеться повністю замінити. Теоретично більшість машин, що використовують пристрої екстреного оповіщення і випущені не раніше 5 років тому, використовують 4G-модеми. Іншим, можливо, пропонуватимуться додаткові адаптери із сучасними модемами.

Мережа 3G, що з'явилася в США в 2002 році, стала драйвером розвитку технологій завдяки смартфонам, що набирали популярність. Пізніше мобільні оператори перейшли на 4G і недавно — на 5G. За місцевою статистикою, лише невелика кількість клієнтів все ще використовує 3G-мережі. За даними Verizon, 99% користувачів оновилися до 4G LTE або 5G. В AT&T також стверджують, що менше 1% мобільного трафіку припадає на 3G.