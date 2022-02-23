У Британії не побачили доказів відправлення військ РФ на Донбас

Однозначних доказів того, що Росія направляє війська на Донбас, поки що немає, заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс в ефірі телеканалу Sky News, повідомляє РИА Новости.

"Ми чули від самого Путіна, що він спрямовує війська, але в нас поки що немає повних доказів того, що це відбувається" , - сказала вона.

При цьому, виступаючи перед журналістами, Путін заявив, що не анонсував введення військ на Донбас.