У Британії не побачили доказів відправлення військ РФ на Донбас
Однозначних доказів того, що Росія направляє війська на Донбас, поки що немає, заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс в ефірі телеканалу Sky News, повідомляє РИА Новости.
"Ми чули від самого Путіна, що він спрямовує війська, але в нас поки що немає повних доказів того, що це відбувається", - сказала вона.
При цьому, виступаючи перед журналістами, Путін заявив, що не анонсував введення військ на Донбас.
"По-перше, я не сказав, що війська зараз прямо туди підуть після нашої з вами зустрічі тут - перше. Друге - передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо, це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці, на землі, як кажуть", - сказав Путін.