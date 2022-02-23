Мінфін продав ОВДП на 3,3 млрд гривень та €7,2 млн

Міністерство фінансів під час аукціонів 22 лютого розмістило ОВДП на 3 254 млн гривень та 7,2 млн євро, повідомляє Українські Новини.

Про це свідчать дані міністерства.

На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п'ять випусків цінних паперів у національній валюті та один випуск у іноземній валюті.

Термін обігу пропонованих державних облігацій у гривні – 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки та 4 роки.

Термін обігу облігацій, запропонованих у євро, становив 3 місяці.

Найбільший попит було зосереджено на 3-місячних ОВДП у гривні, від розміщення яких до державного бюджету залучено 2,9 млрд гривень.

Середньозважені ставки з усіх цінних паперів, крім 3-місячних ОВДП у гривні, залишилися незмінними.

Середньозважена прибутковість 3-місячних ОВДП склала 11,60%, 1-річних – 11,93%, 1,5-річних – 12,00%, 2-річних – 13,00%, а 4-річних – 13,09%.

Своєю чергою від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 7,2 млн євро.

Середньозважена ставка дохідності за ОВДП номінованих у євро становила 1,75%.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 3484 млн гривень.