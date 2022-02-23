Усик затримує проведення реваншу з Джошуа: промоутер назвав причину

Контракт на другий поєдинок боксерів суперважкої ваги Олександра Усика й Ентоні Джошуа вже підписано. Сторони досягли компромісу з усіх важливих питань, залишилося лише визначитись із місцем проведення реваншу, повідомляє Обозреватель.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Matchroom Boxing розповів промоутер британця Едді Хірн. Він хотів би провести бій знову в Англії, проте чемпіон хоче зірвати великий куш та шукає місце, де запропонують більше грошей. Тому процес затягується.

"Я постійно спілкуюся з Алексом Красюком та Егісом Клімасом [промоутером та менеджером Усика]. Нам не потрібно укладати контракт, він уже підписаний. Просто треба погодити місце проведення та дату.

Є багато міст, зацікавлених у проведенні цього бою. Минулого тижня я відвідав низку країн на Близькому Сході. Також із задоволенням знову організували б поєдинок на стадіоні "Тоттенгем Хотспур" , – поділився деталями процесу Едді.

Також Хірн висловив сподівання, що незабаром досягнуть згоди в усіх питаннях і наприкінці весни боксери вийдуть на ринг.