Топ-7 нових автомобілів в Україні до 15 тисяч доларів

Останні місяці для українського авторинку ознаменувалися серйозним підвищенням цін на нові автомобілі. Ми відібрали моделі у різних ринкових класах, які, як і раніше, залишаються по кишені рядовому українцю, повідомляє РБК-Україна.

Нижче в матеріалі представлені сім легкових автомобілів, які в Україні зараз можна придбати до 15 тисяч доларів або, в округленому перерахунку, до 450 тисяч гривень.

У зростання цін на автомобілі кілька причин: дефіцит напівпровідників у світі та зростання услід за цим попиту на нові машини, зростання курсу долара і євро щодо гривні та інші фактори. Доступних моделей на нашому ринку залишається все менше, проте вибір є.

Якщо вам потрібен автомобіль прямо зараз, а вільних коштів небагато, то ринку є що запропонувати. За 450 тисяч гривень можна придбати автомобіль відповідно до своїх потреб. У нашій добірці є машини різних класів і типів кузова: седани і хетчбеки, кросовер і навіть легкий комерційний автомобіль.

Але треба пам'ятати, що за ці гроші ви отримаєте автомобіль у початковій комплектації: із найслабшим мотором та мінімальним оснащенням.

Renault Logan (від 357 900 грн)

Наймасовіший седан українського ринку одночасно є ще й одним з найдоступніших машин. За замовчуванням авто оснащується 1,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 73 к.с. Також існує модифікація з цим же двигуном і встановленим газобалонним обладнанням, вона дорожче "бази" на 27 тис. грн. Доступний також і дизельний варіант французького седана - з 1,5-літровим мотором на 90 сил.

Незалежно від двигуна, всі машини оснащуються 5-ступеневою "механікою". У базовому виконанні LIFE+ "Логан" має дві подушки безпеки, бортовий комп'ютер, Кондиціонер, аудіосистему з парою динаміків та ін. У комплектації ZEN до всього наявного додається клімат-контроль, протитуманні фари, круїз-контроль та ін.

Chevrolet Cobalt (від 329 800 грн)

Раніше відомий на українському ринку як Ravon R4, бюджетний седан виробляється в Узбекистані на підприємстві General Motors. Машина оснащується одним бензиновим 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. У початковому виконанні седан оснащується 5-ступеневою механічною коробкою передач, але за доплату в 17 500 грн доступна також і автоматична трансмісія на шість передач.

Базова комплектація LS з двома подушками безпеки, аудіосистемою з Bluetooth, регулюванням керма по висоті, обігрівом заднього скла та іншими функціями обійдеться в 329 800 грн. Найбагатша версія LTZ коштує 366 400 грн і в ній також присутні кондиціонер, обігрів передніх крісел, електросклопідйомники, обігрів дзеркал та ін.

Citroen C3 (від 440 100 грн)

Міський хетчбек В-класу за окреслену суму 15 тис. доларів можна придбати тільки в базовому виконанні. Французький автомобіль в стартовій комплектації оснащується 1,2-літровим бензиновим мотором сімейства PureTech потужністю 82 сили в поєднанні з 5-ступеневою механічною трансмісією.

У списку стандартного оснащення автомобілісти виявлять систему допомоги при старті в гору, круїз-контроль, кріплення крісел ISOFIX, шість подушок безпеки, систему зчитування дорожніх знаків та утримання в смузі, кондиціонер, електропакет дзеркал, аудіосистему з Bluetooth і USB, систему контролю тиску в шинах та ін.

В лінійці також присутній 110-сильний турбомотор з 6-ст. АКП, але доступний він тільки для авто у версії Shine. Ціна такої машини - як мінімум, 586 100 грн.

Chery Tiggo 2 Pro (від 410 112 грн)

Компактний китайський кросовер є глибокою модернізацією добре знайомої українцям моделі Tiggo 2, яка має спільне коріння з ZAZ Forza. Автомобіль доступний з єдиним двигуном - 109-сильним бензиновим силовим агрегатом об'ємом 1,5 літра. За замовчуванням він агрегатується 5-ступеневою "механікою", але за доплату в 40 тис.грн машині запропонований безступеневий варіатор.

Вибору рівнів оснащення не запропоновано. Chery Tiggo 2 Pro доступний тільки в комплектації Luxury, в якій присутні фронтальні подушки безпеки, кріплення дитячих крісел ISOFIX, штатна сигналізація, камера заднього виду і задній парктронік, кондиціонер, круїз-контроль, датчик тиску в шинах, шкіряне обплетення керма, інфотеймент з 9-дюймовим дисплеєм та ін.

Hyundai i10 (від 377 300 грн)

Компактний міський хетчбек А-класу від Hyundai оснащується на вибір одним з двох бензинових атмосферних моторів сімейства Lambda III – об'ємом 1,0, або 1,2 літра і потужністю 67 і 84 к.с. відповідно. За замовчуванням обидва двигуни пов'язані з 5-ступеневою механічною коробкою передач, але за доплату в 18 300 грн можна придбати авто з 5-ст. АКП. Цікаво, що різниця між машинами з двома різними моторами з МКП становить всього 9300 грн.

У базовому виконанні Active автомобілісти виявлять дві подушки безпеки, кріплення ISOFIX, кондиціонер, регулювання керма по висоті, передні електросклопідйомники, датчик світла та ін. В середньому виконанні Comfort також додаються асистент при старті в гору, ліфт водійського крісла, мультимедіа з 8-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay/Android Auto, управління аудіо на кермі.

MG5 (від 410 378 грн)

MG5 з усієї нашої добірки має найбільшу колісну базу, і пропонує найбільше вільного простору для своїх пасажирів. До 15 тис. доларів можна придбати цей китайський седан С-класу тільки в початковій комплектації STD. Автомобіль приводиться в рух півторалітровим бензиновим двигуном потужністю 114 к.с. Роль трансмісії виконує 5-ступенева "механіка".

Вже в базовому рівні оснащення присутні кріплення ISOFIX, сигналізація, передні подушки безпеки, камера заднього виду, задній парктронік, кондиціонер, безключовий доступ, мультимедіа з 8-дюймовим дисплеєм і підтримкою Apple CarPlay / Android Auto, шкіряне обплетення керма та ін. Але ціна авто з варіатором – від 481 тис. грн. і вище.

Fiat Qubo (від 379 900 грн)

Єдиний в нашому рейтингу п'ятимісний легкий комерційний автомобіль доступний з бензиновим і дизельним двигунами. Але в окреслений ціновий діапазон 15 тис. доларів потрапляє тільки початкова бензинова версія об'ємом 1,4 літра (77 к.с.).

Такий Fiat Qubo доступний в єдиній комплектації Easy. Машина турецької збірки оснащується чотирма подушками безпеки, дитячими замками Isofix, двірником і обігрівом заднього скла, кондиціонером, кермовою колонкою з регулюванням по висоті, парою задніх зсувних дверей, кватирками в задніх дверях та ін. Ціни на автомобіль з 75-сильним турбодизелем об'ємом 1,3 літра стартують з позначки в 447 900 грн.