Іпотека під 5% почне функціонувати у березні

В Україні з березня почнуть видавати кредити за програмою «Доступна іпотека під 5%». Йдеться про покупку нового житла на первинному ринку, розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Maanimo.

Вона зазначила, що в уряді продовжують реалізовувати проекти, націлені на зростання економіки, і один із них – це нова програма «Доступна іпотека під 5%».

«Stay calm and keep supporting Ukraine – своєрідне гасло українців за останні кілька тижнів. Цей спокій – запорука стабільності нашої економіки. Тому продовжуємо реалізовувати проекти, націлені на її зростання», – наголосила чиновниця.

Серед запланованих планів на рік видати 30 тисяч іпотечних кредитів. Претендувати на пільгову іпотеку може будь-яка особа, яка має офіційний дохід та сплачує податки. В ОПУ очікують, що це збільшить обсяг будівництва у 2 – 2,5 рази.