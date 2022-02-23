Рада збільшить видатки на оборону на 36,5 млрд грн

Верховна Рада планує внести зміни до державного бюджету на 2022 рік, збільшивши видатки на оборону на 36,5 млрд грн, заявила голова партії Слуга народу, народна депутатка Олена Шуляк, повідомляє Ліга.Фінанси.

Більша частина коштів – 21 млрд грн потрібні на грошове забезпечення у зв'язку з намірами підвищити зарплати військових з 1 березня.

Решта видатків підуть на озброєння (6,46 млрд грн), засоби індивідуального захисту (3,73 млрд грн), харчування (1,5 млрд грн), паливо-мастильні матеріали (1,4 млрд грн), фінансування сил територіальної оборони (1,15 млрд грн), речове майно (1 млрд грн) та сухі пайки (0,21 млрд грн).

У державному бюджеті також мають прописати фінансування резервістів, яких мобілізують через вторгнення Росії. Це приблизно 2 млрд грн на місяць.

Крім того, уже в четвер Верховна Рада може розглянути законопроєкти щодо змін у Бюджетний кодекс, за якими уряд зможе оперативно розпоряджатися коштами на потреби армії, та щодо спрощення закупівель деяких груп товарів для армії.