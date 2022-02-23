Податковий комітет схвалив законопроект щодо підвищення ренти на газ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та загалом доопрацьований законопроект про підвищення ренти на газ №7038-Д, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення Комітет ухвалив на засіданні в середу вранці.

Як зазначила заступник міністра фінансів Світлана Воробей на засіданні, доопрацьована версія законопроекту передбачає зростання надходжень до бюджету на 30,6 млрд грн у 2022 році за рахунок приватних газодобувників.

"У концепції законопроекту "Нафтогаз" повинен буде сплатити 87,7 млрд грн рентної плати, яка через спецфонд, через систему ПСО буде направлена до того ж "Нафтогазу". Тому "Нафтогаз" не втратить жодної копійки", - зазначила Воробей.

"Зібрані гроші будуть направлені на фінансування підвищення зарплат військовим, на забезпечення виплат з "єПідтримки" – це основні напрямки", - зазначила заступник міністра фінансів.

При цьому вона уточнила, що на зарплати військовим планується спрямувати близько 25-28 млрд грн, решту – на "підтримку".

За словами Воробей, доопрацьований законопроект передбачає збереження чинних ставок ренти при ціні реалізації газу до $400 за 1 тис. куб. м.

"Надприбуток, починаючи від $401, розраховуватиметься за підвищеною ставкою, яка для старих свердловин у 2,2 рази більша, для нових – у 3 рази. Таким чином, рентабельність закладена при плануванні буріння буде збережена для підприємств. Нинішні ставки вводилися у 2018 року, коли ціна газу не перевищувала $300", - пояснила вона.

Крім того, за словами Воробей, фактичну ціну реалізації природного газу пропонується розраховувати як середньоарифметичну між митною ціною імпорту та ціною на європейському хабі.

"Причому вона (ціна хаба – ред.) береться саме та, за якою торгують газодобувні компанії у звітному періоді", - уточнила вона.

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, газовидобувні компанії запропонували у рамках компромісного варіанта ввести до законопроекту неподаткові зміни.

"Це пакет змін, зміни до Земельного кодексу. Пропонується додати до ст.30-1 випадки застосування переважного права на землевідведення. Це дозволить у разі продажу земельних ділянок с/г призначення, що знаходяться в рамках ліцензій на видобуток нафти та газу, отримати ліцензіат переважне право купівлі таких ділянок. Це забезпечить безперешкодну розробку надр", - пояснив Власенко.

"Щодо містобудівної діяльності... Також пропонується встановити необхідність отримувати окремий дозвіл на будівництво трубопроводів для прискорення підключення до ГТС", - додав він.

Як повідомлялося, нині рента при видобутку газу на старих свердловинах для покладів на глибині до 5 км становить 29%, на глибині понад 5 км – 14%.

Рента при видобутку газу на нових свердловинах, що пробурені з 2018 року, для покладів на глибині до 5 км становить 12%, на глибині понад 5 км – 6%.