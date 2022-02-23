До зони ООС відправлять додаткові сили Нацполіції

До кінця поточного тижня до зони проведення Операції об'єднаних сил буде скеровано додаткові сили поліції для забезпечення правопорядку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо ситуації на сході нашої держави. Поліцейські також несуть службу в посиленому варіанті, частина поліцейських входить до сил та засобів ООС. Ухвалено рішення керівництвом Нацполіції посилити додатковими силами" , - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на брифінгу в середу в Києві.

Він повідомив, що додаткові сили буде скеровано до зони проведення ООС до кінця тижня.