До зони ООС відправлять додаткові сили Нацполіції
До кінця поточного тижня до зони проведення Операції об'єднаних сил буде скеровано додаткові сили поліції для забезпечення правопорядку, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щодо ситуації на сході нашої держави. Поліцейські також несуть службу в посиленому варіанті, частина поліцейських входить до сил та засобів ООС. Ухвалено рішення керівництвом Нацполіції посилити додатковими силами", - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на брифінгу в середу в Києві.
Він повідомив, що додаткові сили буде скеровано до зони проведення ООС до кінця тижня.
"Для забезпечення, зокрема, правопорядку. Основні сили – Нацгвардія, Збройні сили, спецпідрозділи Нацполіції, які входять до сили та засобів ООС, – виконуватимуть завдання, пов'язані з агресією. А щоб забезпечувати тил і громадський порядок, ми ухвалили рішення щодо посилення (поліцейської присутності - ред)", - пояснив Фацевич.