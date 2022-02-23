Вилучені за несплату штрафів авто виставили на продаж

Виконавча служба вперше виставила на аукціон вилучені за несплату штрафів за порушення ПДР автомобілі, повідомляє 24 Канал.

Більшість автомобілів, які вилучає ДВС, власники найчастіше “викуповують”, сплативши всі борги буквально за кілька днів, дещо таки дійшло до реалізації на майданчику OpenMarket - СЕТАМ. Вперше із часу запровадження Мінюстом відповідної ініціативи. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Так, нещодавно, державними виконавцями Солом’янського ДВС (м.Київ) вилучено автомобілі у власників, які не сплачували штрафи за порушення правил дорожнього руху, а саме - водіння в стані алкогольного сп’яніння та водіння без водійських прав.

Власник автомобіля Mitsubishi Lancer має на рахунку 36 постанов про стягнення штрафів на загальну суму 82 тис грн, наразі оціночна вартість авто становить близько 114 тис грн.

А ось власник авто Chevrolet Kalos має заборгованість у 97,4 тис грн (9 постанов про стягнення штрафів). Ринкова вартість даного автомобіля становить 103 тис грн. Учора обидва авто було передано на реалізацію до ДП “СЕТАМ”.

Після реалізації майна кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості зі сплати штрафів на користь держави.