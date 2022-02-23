США ввели санкції проти російського футбольного клубу

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти московського ЦСКА після визнання президентом Росії так званих "ЛДНР", повідомляє РБК-Україна.

Про це пише офіційний сайт Міністерства фінансів США.

Мінфін США наклав санкції на Зовнішекономбанк (ВЕБ) після заяв Путіна та можливої ескалації військової агресії Росії проти України.

Весною 2020 року російська держкорпорація ВЕБ стала власником 77,63% акцій московського клубу ЦСКА.

Що саме означають санкції проти футбольного клубу, поки не відомо.

Нагадаємо, що матч Юнацької ліги УЄФА "Динамо" – "Спортінг" можуть перенести.