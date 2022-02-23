Польща скасовує більшість COVID-обмежень

Уряд Польщі прийняв рішення зняти більшість обмежень, які були введені через пандемію COVID-19. Однак обов'язковим залишиться масочний режим.﻿ Про це, з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За словами глави уряду, більшість закладів можуть повернутися до офлайн-режиму. Але при цьому залишається обов'язковим носіння маски, соціальна дистанція і вакцинація. Також у Польщі збережуть ізоляцію і карантин для приїжджих, але їх термін буде скорочений.

"Маски як і раніше потрібно носити в громадських місцях. Офіси повертаються до нормального функціонування" , - заявив Моравецький.

Нові епідемічні правила почнуть діяти в Польщі з 1 березня.