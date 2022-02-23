ВООЗ повідомила про зниження кількості нових випадків COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що кількість нових випадків захворювання на коронавірус у всьому світі впала на 21% за останній тиждень. Це означає, що вже третій тиждень поспіль кількість випадків захворювання на COVID-19 знижується, повідомляє Новое время.

У щотижневому звіті агентства охорони здоров’я ООН про пандемію ВООЗ повідомила, що минулого тижня було зареєстровано понад 12 млн нових випадків зараження коронавірусом. Кількість нових смертей від COVID-19 впала на 8% до приблизно 67 000 у всьому світі, вперше з початку січня щотижнева смертність знизилася.

Західна частина Тихого океану була єдиним регіоном, у якому спостерігалося зростання кількості випадків COVID-19, там був стрибок на 29%, тоді як кількість інфекцій у інших місцях значно знизилася. Кількість нових смертей також зросла в західній частині Тихого океану та Африці, але знизилася в усіх інших країнах.

Найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксована у Росії, Німеччині, Бразилії, США та Південній Кореї.

ВООЗ заявила, що омікрон залишається домінуючим варіантом у всьому світі, на його частку припадає понад 99% послідовностей, що використовуються у найбільшій у світі базі даних вірусів. При цьому дельта була єдиним іншим значущим варіантом, що становив менше 1% загальних послідовностей.

ВООЗ також повідомила, що наявні дані про вакцини показують, що "бустерна вакцинація суттєво покращує (ефективність вакцини)" проти варіанту омікрон, але заявила, що все ще потрібні додаткові подробиці про те, як довго триває такий захист.

Глава ВООЗ у Європі д-р Ханс Клюге каже, що регіон нині вступає у "імовірну розв’язку" для вірусу, і сказав, що тепер влада має "виключну можливість" покласти край гострій фазі пандемії.