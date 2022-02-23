Airbus розпочне тестові польоти водневої версії авіалайнера A380

Європейська Airbus має намір за кілька років розпочати тестування водневих двигунів на своєму найбільшому пасажирському лайнері – A380. Для реалізації цього проекту виробник організував співпрацю з компанією CFM International, що випускає такі двигуни, — спільним підприємством GE і французькою Safran, повідомляє 3Dnews.

В Airbus заявили, що вже до 2026 року мають намір розпочати випробування водневих двигунів на моделі A380, компанія розраховує на впровадження палива з низьким рівнем викидів у бізнесі комерційних авіаперевезень.

Тестовий літак, що розробляється при співпраці з CFM International, використовуватиме модифіковану версію авіадвигуна, що вже застосовується в комерційній авіації. Такий варіант буде здатний використовувати водень, що згорає з вищими температурами, ніж звичайне паливо. Тестові польоти, як очікується, розпочнуться вже 2026 року.

Виробники авіалайнерів та авіалінії давно намагаються знизити забруднення атмосфери при повітряних перевезеннях. Там сьогодні припадає понад 2 % всіх вуглецевих викидів. За даними Airbus, компанія розраховує розпочати комерційне використання літаків на водневих двигунах вже 2035 року. Конкуруюча Boeing приділяє більше уваги т.зв. «стійким» видам палива, на які сьогодні припадає менше ніж 1% від усіх видів авіаційного пального і які значно дорожчі за звичайне. Минулого червня компанія заявила, що не розраховує на застосування великих водневих авіалайнерів до 2050 року.

Однією з головних проблем при використанні водню є необхідність використання додаткового обладнання для зберігання, що збільшить вагу лайнера, а також знизить корисну вантажопідйомність і допустиму кількість пасажирів. За словами керуючого директора консалтингової компанії Aerodynamic Advisory Річарда Абулафіа (Richard Aboulafia), "водень - це те, що відбувається, коли інженери та економісти не спілкуються один з одним".

В Airbus заявили, що вибрали для тестів модель A380, оскільки великий пасажирський літак має достатньо місця для розміщення баків з рідким воднем та іншого обладнання.