Дерматолог назвала шкоду шелаку для нігтів

Лікар-дерматолог Юлія Галлямова розповіла, що майстри манікюру перед покриттям нігтів шелаком спилюють верхній шар нігтя﻿, повідомляє УНІАН.

В результаті він руйнується, і в нігтьову пластину може потрапити інфекція.

"Під час процедури ніготь стає пористим, і будь-яка інфекція легко потрапляє в нігтьову пластину і вражає її" , - сказала лікар.

Також вона додала, що до неї часто приходять пацієнти з грибком, а також з ураженням шкіри рук. За її словами, ультрафіолетова лампа може викликати термічний опік рук.

Галлямова зазначила і те, що часте нанесення гель-лаку призводить до відшарування нігтьової пластини.