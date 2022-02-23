Україну на Паралімпійських іграх представлятиме 20 спортсменів

З 4 по 13 березня в Пекіні відбудуться ХІІІ зимові Паралімпійські ігри, на яких буде розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту, повідомляє РБК-Україна.

У складі паралімпійської збірної України 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та дев’ять спортсменів-лідерів (гайдів).

У команді – 13 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та сім – з ураженнями зору, серед спортсменів-паралімпійців – 8 жінок та 12 чоловіків.

До складу збірної команди увійшли відомі всьому світові українські паралімпійці: Віталій Лук’яненко, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман, Олександра Кононова, Ірина Буй, Григорій Вовчинський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський.

У цілому національна команда зразка 2022 року – молода: середній вік становить 28 років.

На попередніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року, національна паралімпійська збірна команда України здобула 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових) та посіла шосте місце у загальнокомандному заліку (четверте місце за загальною кількістю нагород).