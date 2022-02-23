Лукашенко звернувся до українців на тлі загострення на сході
Олександр Лукашенко закликав українців до миру та злагоди. Про це він заявив на урочистих зборах, присвячених Дню захисників Вітчизни та Збройних сил республіки, повідомляє РБК.
"І з цієї високої трибуни в цей гострий період хочу ще раз звернутися до українського народу та керівництва, якщо вони ще не перейшли червоної межі: давайте зробимо так, ми, слов'яни, щоб ми завжди жили у мирі та злагоді", — сказав Лукашенко.
Він зазначив, що не лише конфлікти
"проходять, забуваються" , але
"і найстрашніші війни" .
Також Лукашенко попросив Київ
"відмахнутися від цих заокеанських господарів" , які
"ніякого щастя не принесуть" : як тільки Україна стане неугодною Заходу, він викине її
"на смітник історії" .
"Вся проблема в тому, наскільки глибокий шрам буде у серцях наших слов'янських народів після наших конфліктів", - зазначив він.
"Це наш шлях - шлях миролюбності та злагоди", - додав він.
Лукашенко нагадав
"тим, хто точить багнети" на Заході, що білоруси
"зрадниками ніколи не були" і не будуть.
"І, як ви плануєте, розстріляти росіян у спину через Білорусь у вас не вийде. Тому ще раз повторюю: треба заспокоїтися, взяти голову в руки і прийняти правильне рішення на користь народів", - сказав він, додавши, що ніхто не хоче загинути. на війні.
Про те, що ні Білорусі, ні Росії не потрібна війна, Лукашенко вже заявляв після переговорів із російським колегою Володимиром Путіним у Москві.
"Ми не хочемо війни, але, якщо комусь німеться, відповідь буде абсолютно асиметричною", - говорив він.