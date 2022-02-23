Сировинні ринки в очікуванні нових поворотів в українській кризі

Сировинні товари від золота до нікелю та пшениці стабілізувалися, але інвестори, як і раніше, насторожі, чекаючи нової ескалації української кризи, яка загрожує зруйнувати глобальні ланцюжки поставок, повідомляє ПроФинанс.

Ринок дуже стримано відреагував на санкції США щодо Росії, які були представлені президентом Джо Байденом як скромний «перший транш» заходів. Однак подальше загострення протистояння між Москвою та Заходом вдарить по глобальних ланцюжках поставок та посилить інфляційний тиск у світі.

Золото, яке часто є індикатором геополітичного стресу, коливається близько $1900 за унцію. У вівторок ціни поновили максимальне значення за останні 13 місяців. Нікель стабілізувався після прориву позначки $25 000 за тонну вперше з 2011 року, ф'ючерси на пшеницю трохи подешевшали.

"Ймовірність війни в регіоні вкрай висока, це означає, що інфляційний тиск зростатиме протягом більшої частини року", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик Oanda Corp. - Ринок золота теж узяв паузу, але незабаром інвестори знову згадають про свій улюблений притулок: геополітичні ризики та проблеми зі зростанням змусять їх шукати безпечні гавані».

Кремль неодноразово заперечував наміри вторгнутися в Україну. Але рішення Володимира Путіна визнати незалежність двох республік різко посилило напруженість між країнами, налякавши сировинні ринки та нагадавши інвесторам про загрозу інфляції.

Росія є одним з основних світових постачальників металів, включаючи алюміній, нікель та паладій. Крім того, регіон є основним виробником пшениці, кукурудзи та олії, а Україну, другого за величиною у світі постачальника зерна, іноді називають житницею Європи.

Прогнози щодо балансу попиту та пропозиції на ринку пшениці зміщуються у бік посилення, вважає Тобін Горі, стратег із сировинних ринків у Commonwealth Bank of Australia. Якщо у відносинах між Росією та Україною намітиться потепління, ціни різко знизяться, заявив він.

Що далі

Криза загрожує порушити торгівлю на чорноморському узбережжі, яке є великим транспортним центром для російського та українського експорту пшениці. Спільно на них припадає чверть світового обсягу продажу.

Будь-яке порушення безперебійного потоку вантажів може призвести до зростання цін на основні продукти харчування, оскільки світові ціни на продовольство вже знаходяться на десятирічному максимумі.

Критична ситуація

Нікель та алюміній торгуються поблизу багаторічних максимумів, оскільки загроза перебою з поставками з Росії посилює і так напружену ситуацію. Ринки базових металів зіткнулися з дефіцитом на тлі зростаючого попиту і обмеження пропозиції. Світові запаси скоротилися до критично низьких рівнів.

Алюміній мало змінився після зростання у вівторок. Ціни тримаються поблизу рекордного максимуму.