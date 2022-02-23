Визнання "ЛДНР": Рада підтримала санкції проти депутатів Держдуми РФ

Верховна Рада України звернулася до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) із пропозицією запровадити на десять років санкції проти депутатів Держдуми Російської Федерації, політиків та чиновників Росії, причетних до визнання "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ухвалення відповідної постанови №7064 загалом підтримали 322 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Як зазначено в документі, вказані особи безпосередньо причетні до лобіювання інтересів держави-агресора Російської Федерації на території України, зокрема окупації частини території України, та в їхній діяльності фіксуються прояви потенційних загроз національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Загалом у запропонованому ВР списку – 351 особа.

Внесені на розгляд РНБО санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборону участі в приватизації, оренді державного майна; користування радіочастотним ресурсом України.

Пакет санкцій також може включати повну або часткову заборону на укладання угод щодо цінних паперів, припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей; припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборону передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; припинення культурних обмінів та наукової співпраці; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів щодо укладання договорів чи угод; позбавлення державних нагород України; заборону на придбання у власність земельних ділянок.