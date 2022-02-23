Низка західних компанії заявила, що не будуть зупиняти діяльність в Україні

Компанії з Франції, Швеції, Австрії, Німеччини, Туреччини, Китаю, Канади, Великої Британії та США заявили, що будуть продовжувати діяльність в Україні, заявила прес-служба Торгово-промислової палати України, повідомляє Українські Новини.

"Ми лишаємося працювати на території України і разом з українськими партнерами працюватимемо над посиленням економічного потенціалу та стійкості України", – йдеться у заяві Міжнародної ради бізнес-асоціацій та торгових палат (ICBAC), яка об‘єднує торговельні спільноти 9 країн та Торгово-промислову палату України.

Представники 9 країн заявили про солідарність з Україною в умовах можливих негативних наслідків для економіки України, що можуть виконати внаслідок загострення зовнішньополітичної ситуації. Вони планують розширювати торговельний оборот, який сягає $50 млрд.