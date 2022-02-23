Деякі хвороби шлунка підвищують ризик постковідного синдрому

Данські вчені виявили ще один суттєвий фактор розвитку тривалих симптомів коронавірусу – запальні захворювання кишківника. Люди з хворобою Крона та виразковим колітом у 1,5 – 3 рази частіше страждають від постковідного синдрому, повідомляє 24 Канал.

Протягом п'яти місяців лікарі спостерігали 197 пацієнтів із хворобою Крона та 197 осіб із виразковим колітом. Усі вони перенесли коронавірус у 2021 році.

Хвороби шлунка сприяють постковідному синдрому

У пацієнтів із хворобою Крона ризик розвитку постковідного синдрому виявився майже втричі вищим у порівнянні з людьми без цього захворювання. Щодо виразкового коліту, то найбільша ймовірність довгострокових симптомів COVID-19 була у людей, які перестали приймати імунодепресанти – у 1,5 раза вищі у порівнянні зі здоровими людьми. При цьому літній вік, куріння та наявність супутніх захворювань не були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку постковіду.

Характер довгострокових наслідків коронавірусу у людей із цими захворюваннями загалом не відрізнявся від населення загалом, зазначили автори дослідження. Найчастіше пацієнти з хворобою Крона та виразковим колітом скаржилися на хронічну втому після коронавірусу – 37% та 36% відповідно. Іншими поширеними симптомами були порушення нюху (29% та 28%) та смаку (27% та 19%).

"Довгострокові симптоми, які зберігаються після COVID-19, – це часто виникає проблема, яка, ймовірно, недооцінюється серед пацієнтів із запальними захворюваннями кишечниками. Фахівці повинні знати про підвищений ризик постковідних наслідків та запитувати про це пацієнтів," , – зазначили науковці.

Фактори ризику постковідного синдрому

Раніше американські вчені виділили чотири фактори ризику постковідного синдрому.