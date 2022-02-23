Німеччина "перевірить ще раз" "Північний потік-2" на предмет ризиків для Європи

Німеччина розгляне, які ризики несе газопровід "Північний потік-2" для енергозабезпечення ФРН та Європи загалом і винесе остаточне рішення, заявив глава Мінекономіки Роберт Хабек, повідомляє Интерфакс.

"Ми повинні будемо ще раз перевірити, чи не робить "Північний потік-2" і зав'язка всіх газових потужностей на Балтійському морі енергозабезпечення в Німеччині та Європі геостратегічно ще більш крихким і вразливим, і ми це зробимо", - сказав Хабек у середу в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора Федерального мережевого агентства вже виданий звіт на газопровід, таким чином, зараз процес сертифікації зупинено.

Рішення зупинити сертифікацію у ФРН ухвалили після оголошення Росією про визнання незалежності республік Донбасу.

За словами Хабека, рішення щодо "Північного потоку-2" не відноситься до пакету санкцій, який готує ЄС для Росії.