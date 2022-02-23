ВР ухвалила законопроект про цивільну вогнепальну зброю

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект, що дозволяє обіг цивільної вогнепальної зброї, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому не йдеться про короткоствольну зброю.

Ухвалення відповідного законопроекту №5708 за основу підтримали 274 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Законопроект пропонує визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю, умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю, здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї.

Документ також передбачає розробку порядку видачі медичного висновку (висновку) про відсутність медичних протипоказань, що перешкоджають одержанню документа на цивільну вогнепальну зброю, що передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з виробництвом кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок.

Автори проекту закону пропонують також розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї, визначити загальні засади цивільного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси, визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників громадянського.

Крім того, передбачається використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту, врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з території України та передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.