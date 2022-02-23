У Дубаї відкрили Музей майбутнього

Експозиція музею присвячена вивченню загроз та можливостей сучасності, технологіям майбутнього, інноваціям для розширення фізичних та інтелектуальних можливостей людини, повідомляє Корреспондент.

У Дубаї відбулася церемонія відкриття Музею майбутнього. Футуристичний будинок уже почали відвідувати гості. Про це 22 лютого повідомив у Twitter віце-президент, прем'єр-міністр ОАЕ та правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Будівлю називають архітектурним дивом. Завдяки своєму приголомшливому дизайну та передовим технологіям вона завоювала світове визнання, увійшовши до списку 14 найкрасивіших музеїв планети, за версією журналу National Geographic, ще торік.

Зазначається, що корпус виконаний із нержавіючої сталі та прикрашений цитатами арабської каліграфії.

"Майбутнє належить тим, хто може його уявити, спроектувати та втілити в життя" , - звучить один із висловів.

Виставка технологій, що діє зараз, представлена ​​експонатами на п'яти різних експозиціях, присвячених майбутньому космічних подорожей та космосу, життю, зміні клімату та екології, здоров'ю та духовності.

أطلقنا اليوم بحمدالله معلماً علمياً ومعرفياً عالمياً … متحف المستقبل .. الأجمل في العالم في المعني والمبنى .. أداة لاستشراف مستقبلنا .. وحاضنة لأفكار شبابنا .. ومؤسسة لترسيخ معارفنا .. صرح سيتعدى أثره الإمارات والمنطقة بإذن الله لسنوات عديدة قادمة pic.twitter.com/X4Z0wuHaAK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 22, 2022

Загалом, семиповерхова будівля висотою 77 метрів займає площу 30 тис. кв. м. Її автором став еміратський художник Маттар бін Лахедж, а 1024 фасадні плити виготовили роботи. Крім того, музей оточує парк з 80 видами рослин, які доглядає інтелектуальна система автоматичного поливу.

Музей в Дубае twitter.com/HHShkMohd