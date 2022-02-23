В Грузії анонсували регбійний матч проти Росії українською мовою

Союз регбі Грузії опублікував афішу майбутнього матчу проти Росії на чемпіонаті Європи з текстом, написаним українською мовою, повідомляє РБК-Україна.

Анонс гри в соцмережах повністю зроблено українською мовою без дублювання грузинською або російською. Таким чином, представники грузинського регбі підтримали Україну на тлі загрози військового вторгнення РФ та визнання Володимиром Путіним "ЛДНР".

В Грузії анонсували регбійний матч проти Росії українською мовою

Проте російська сторона, як завжди, виявилася невдоволеною та поскаржилась в Європейську федерацію регбі (ЄФР).

"Керівництво федерації звернулося до ЄФР з проханням розібратися у цій ситуації. Нам відповіли, що такі публікації є неприпустимими, що це порушення регламенту. ЄФР підтримує нашу позицію щодо неприпустимості таких публікацій", – заявив прес-аташе Федерації регбі Росії Антон Халізов.

Після прохання ЄФР союз регбі Грузії видалив афішу з соцмереж.

Поєдинок Грузія - Росія відбудеться у Тбілісі 27 лютого.

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