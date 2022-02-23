У прикордонних районах України вводяться додаткові режимні обмеження
Державна прикордонна служба України оголосила про введення у деяких прикордонних районах додаткових режимних обмежень, передає пресслужба ДПСУ.
У районах, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження, зазначається в повідомленні.
Серед обмежень:
- перебування у прикордонні у нічний час
- вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування
- рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.
Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.