У прикордонних районах України вводяться додаткові режимні обмеження

Державна прикордонна служба України оголосила про введення у деяких прикордонних районах додаткових режимних обмежень, передає﻿ пресслужба ДПСУ.

У районах, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження, зазначається в повідомленні.

Серед обмежень:

перебування у прикордонні у нічний час

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.