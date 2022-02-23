Ціни на газ у Європі зростають майже до $1000

Ціни березневих ф'ючерсів на газ у Європі на торгах у середу в перші години відкриття зростали майже до 1000 доларів за тисячу кубометрів, випливає з даних лондонської біржі ICE, повідомляє Прайм.

Вартість ф'ючерсів на газ у середу піднімається приблизно на 5%. Поки що сьогоднішній ціновий максимум становить 987,3 долара, а мінімум — 937,6 долара за тисячу кубометрів. З урахуванням зміни валютних котирувань (дані на ICE Futures вказані в євро) це, відповідно, на 5,9% і 0,6% вище за розрахункову, підсумкову ціну вівторка — 932,3 долара.

Опалювальний сезон в Європі завершується, погода залишається м'якою. При цьому вироблення електроенергії з відновлюваних джерел останніми днями зростає. Частка вітрогенерації у виробництві електроенергії становила минулого тижня середньому 25,2%. Це на 8 процентних пунктів більше, ніж на попередній, коли показник досяг у середньому 17,2%, випливає із даних Wind Europe. У понеділок показник був на рівні 29,2%, а у вівторок – 23,8%.

Водночас, заповненість європейських газових сховищ на мінімальному рівні. На ранок 22 лютого вона становила 30,7%, що майже на 12 процентних пунктів нижче за середній показник на цю дату за минулі п'ять років. Зазвичай забір газу зі сховищ триває до кінця березня.