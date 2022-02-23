Україна зупинила імпорт та експорт електроенергії

Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки готується до роботи енергосистеми в ізольованому режимі, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать данні оператора Об’єднаної енергосистеми України - держкомпанії НЕК "Укренерго".

Згідно з інформацією на сайті компанії, наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.

Це відбувається планово, через те, що з 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі.