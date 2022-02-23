Данілов оголосив про запровадження надзвичайного стану

В Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької, повідомляє РБК-Україна.

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей. На Донбасі режим НС не буде введений додатково, тому що він діє з 2014 року, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"По всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде введено НС. В залежності від території, від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які описано згідно з нашим законодавством. Обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення" , - заявив Данілов.

Він додав, що в Україні можуть ввести ряд обмежень. Зокрема, посилена охорона громадського порядку, обмеження руху, огляд транспорту та перевірка документів.

Також Данилов заявив, що військовий стан в Україні у разі потреби буде введений миттєво, поки такого рішення немає.