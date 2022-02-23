Президент Сербії назвав умову для засудження визнання "ЛДНР"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році﻿. Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Його заява пролунала у відповідь на коментар посла України Олександра Олександровича, який сказав, що Україна та український народ очікували, що Сербія засудить дії Кремля.

"Ми маленька країна і не хочемо відмовлятися від можливості продовження нашої дружби з деякими країнами, і ми аж ніяк не вирішуємо долю України" , — сказав Вучич.

При цьому він висунув свою умову.

"Я пропоную пану Олександровичу зателефонувати президентові своєї країни пану Зеленському і попросити його вже сьогодні ввечері на телебаченні засудити жахливу та трагічну агресію проти Сербії з боку США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Як тільки він це зробить, я з радістю прийму його запрошення та відповім на його прохання" , — додав він.

Президент Сербії також підтвердив, що його країна є нейтральною у військовому відношенні, але її політика — ні, і він не відмовиться від традиційної дружби.

"Сербія завжди підтримувала цілісність України, і щодо цього не було жодних змін" , — додав він.

Вучич сказав, що на Сербію вже чинився тиск із метою ввести санкції проти Росії у зв'язку з кризою, додавши, що він очікує на посилення тиску.