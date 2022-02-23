Президент Сербії назвав умову для засудження визнання "ЛДНР"

Президент Сербії назвав умову для засудження визнання "ЛДНР"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році﻿. Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Його заява пролунала у відповідь на коментар посла України Олександра Олександровича, який сказав, що Україна та український народ очікували, що Сербія засудить дії Кремля.

"Ми маленька країна і не хочемо відмовлятися від можливості продовження нашої дружби з деякими країнами, і ми аж ніяк не вирішуємо долю України", — сказав Вучич.

При цьому він висунув свою умову.

"Я пропоную пану Олександровичу зателефонувати президентові своєї країни пану Зеленському і попросити його вже сьогодні ввечері на телебаченні засудити жахливу та трагічну агресію проти Сербії з боку США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Як тільки він це зробить, я з радістю прийму його запрошення та відповім на його прохання", — додав він.

Президент Сербії також підтвердив, що його країна є нейтральною у військовому відношенні, але її політика — ні, і він не відмовиться від традиційної дружби.

"Сербія завжди підтримувала цілісність України, і щодо цього не було жодних змін", — додав він.

Вучич сказав, що на Сербію вже чинився тиск із метою ввести санкції проти Росії у зв'язку з кризою, додавши, що він очікує на посилення тиску.

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