Зеленський залишається лідером президентського рейтингу — опитування

Президента України Володимира Зеленського готові підтримати 24,6% українців серед тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати, якби вибори відбулися найближчим часом.﻿ Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, повідомляє Новое время.

За лідера Європейської солідарності Петра Порошенка проголосували б 18% опитаних, за лідера ВО Батьківщина Юлію Тимошенко – 9,5%.

Представника ОПЗЖ Юрія Бойка підтримують 8,3% українців, лідера партії Сила та честь Ігоря Смешка 7,5%, колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 6,9%.

Опитування проводилось з 11 по 18 лютого. Було опитано 4800 осіб методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком непідконтрольних територій Донбасу та Криму.

За результатами аналогічного опитування Социс, проведеного з 11 по 16 лютого, Зеленського готові були підтримати 23,7% українців, Порошенка – 21,9%, Тимошенко – 9,7%.