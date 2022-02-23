СБУ зафіксувала нарощування військ РФ біля Харківської області

Служба безпеки України фіксує нарощування російської військової присутності на кордоні з Харківською областю. Про це начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін повідомив на апаратній нараді в обласній державній адміністрації вранці в середу, 23 лютого, повідомляє Новое время.

"Спостерігаємо за активним маневруванням і пересуванням військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Поступово нарощується військова присутність. Жодних ознак відведення військ від державного кордону України після так званих навчань", - заявив Дудін.

За даними української розвідки, найбільш боєздатна російська батальйонно-тактична група має 70% справної техніки, 30% — несправної. У решті БТГр ситуація ще гірша.