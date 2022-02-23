Художник підірвав Lamborghini на знак протесту проти криптовалют

Художник під псевдонімом Shl0ms вирішив підірвати Lamborghini Huracan, а більшу частину уламків суперкара продати за NFT-токени, повідомляє РБК-Україна.

Цікаво, що це робиться на знак протесту проти модних нині криптовалют, що дозволяють "швидко розбагатіти за рахунок інших людей".

На думку художника, технологія NFT володіє величезним потенціалом і дозволяє зробити багато хороших речей, але зараз "з її допомогою робиться дуже багато жахливих речей".

Для незвичайного перфомансу Shl0ms придбав за 250 тисяч доларів Старий суперкар Lamborghini Huracan – за рахунок власних коштів і фінансової допомоги від спонсора проекту. Потім найняв інженера-підривника з Федеральною Ліцензією - щоб убезпечити себе з точки зору закону.

А потім, власне, в одній з американських пустель і підірвав ні в чому не винен автомобіль. Уламки італійського суперкара в кількості 999 частин були зібрані та задокументовані. 888 з них продадуть з аукціону 25 лютого, а решта 111 перейдуть у власність фінансового спонсора.

Вторговані кошти художник пообіцяв вкласти у створення некомерційної децентралізованої автономної організації (ДАО), керованої "етично-мислячими" людьми.